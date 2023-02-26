Трофим Андреев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1759
Дата смерти17.02.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Андрей ст
Мать: Ксения Прокопиева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пётр Трофимов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Павел Трофимов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Смерть
17.02.1833
д.Чачуры