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Трофим Андреев

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1759

Дата смерти

17.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Андрей ст

Мать: Ксения Прокопиева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Пётр Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Павел Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Трофимов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Смерть
17.02.1833
д.Чачуры
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