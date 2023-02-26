Ксения Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти22.12.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Трофим Андреев
Отец ребёнка: Андрей ст
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1761
Сын: Конашенков Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей ст
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Семён Андреев
Отец ребёнка: Андрей ст
Рождение ребёнка
1783
Сын: Конашенков Исидор Андреев
Отец ребёнка: Андрей ст
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Прокофий Андреев
Отец ребёнка: Андрей ст
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей ст
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Косьма Андреев
Отец ребёнка: Андрей ст
Смерть
22.12.1807
д.Конашенки