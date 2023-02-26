Ксения Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Прокопиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

22.12.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Трофим Андреев

Отец ребёнка: Андрей ст

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1761

Сын: Конашенков Григорий Андреев

Отец ребёнка: Андрей ст

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Семён Андреев

Отец ребёнка: Андрей ст

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Конашенков Исидор Андреев

Отец ребёнка: Андрей ст

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Прокофий Андреев

Отец ребёнка: Андрей ст

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей ст

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Косьма Андреев

Отец ребёнка: Андрей ст

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.12.1807
д.Конашенки
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