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Лаврентий Фёдоров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1753

Дата смерти

17.12.1798

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Стефан Лаврентиев

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Леон Лаврентиев

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.12.1798
д.Дубровские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Карп Лаврентиев

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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