Лаврентий Фёдоров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1753
Дата смерти17.12.1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Стефан Лаврентиев
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Леон Лаврентиев
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.12.1798
д.Дубровские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Карп Лаврентиев
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.