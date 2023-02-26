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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Стефан Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Леон Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Карп Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Фёдоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.