Фёдор Фёдоров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1752
Дата смерти10.03.1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кодратий Фёдоров
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васса Фёдорова
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1788
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: ?
Смерть
10.03.1803
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.