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Фёдор Фёдоров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1752

Дата смерти

10.03.1803

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кодратий Фёдоров

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васса Фёдорова

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Дария Фёдорова

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1788

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: ?

Смерть
10.03.1803
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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