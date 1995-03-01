(Герасимович Курпан) Ольга Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1911
Дата смерти01.03.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1911
Рождение ребёнка
19.06.1932
Дочь: (Курпан Булатова) Ирма Владимировна
Отец ребёнка: Курпан Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Курпан) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Курпан Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Курпан Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Курпан Владимир Филиппович
Смерть
01.03.1995