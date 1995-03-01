(Герасимович Курпан) Ольга Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Герасимович Курпан) Ольга Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1911

Дата смерти

01.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1911

Отец: Герасимович Максим Ефимович

Мать: (Приедолинь Герасимович) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
19.06.1932

Дочь: (Курпан Булатова) Ирма Владимировна

Отец ребёнка: Курпан Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Курпан) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Курпан Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Курпан Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Курпан Владимир Филиппович

Смерть
01.03.1995

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