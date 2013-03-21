Курпан Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти21.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Рождение ребёнка
29.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.2013