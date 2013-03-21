Курпан Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курпан Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

21.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Курпан Владимир Филиппович

Мать: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
29.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.2013

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