(Приедолинь Герасимович) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: (Герасимович Березовская) Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Герасимович Максим Ефимович
Рождение ребёнка
24.05.1911
Дочь: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Герасимович Максим Ефимович
Смерть
1949