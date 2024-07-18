(Приедолинь Герасимович) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Приедолинь Герасимович) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: (Герасимович Березовская) Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Герасимович Максим Ефимович

Рождение ребёнка
24.05.1911

Дочь: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Герасимович Максим Ефимович

Смерть
1949

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