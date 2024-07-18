Курпан Владимир Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1910
Дата смерти15.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1910
Рождение ребёнка
19.06.1932
Дочь: (Курпан Булатова) Ирма Владимировна
Мать ребёнка: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Курпан) Галина Владимировна
Мать ребёнка: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Курпан Игорь Владимирович
Мать ребёнка: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна
Смерть
15.09.1984