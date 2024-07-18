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Курпан Владимир Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1910

Дата смерти

15.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1910

Отец: Курпан Филипп Григорьевич

Мать: (Пинчук Курпан) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1932

Дочь: (Курпан Булатова) Ирма Владимировна

Мать ребёнка: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Курпан) Галина Владимировна

Мать ребёнка: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Курпан Игорь Владимирович

Мать ребёнка: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна

Смерть
15.09.1984

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