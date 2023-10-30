(Курпан Булатова) Ирма Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1932
Дата смерти30.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.10.2023