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(Курпан Булатова) Ирма Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1932

Дата смерти

30.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1932

Отец: Курпан Владимир Филиппович

Мать: (Герасимович Курпан) Ольга Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.10.2023

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