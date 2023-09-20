Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колошкин Зот Евстигнеевич
Мать: Колошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно