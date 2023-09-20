Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колошкин Зот Евстигнеевич

Мать: Колошкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лобачев Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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