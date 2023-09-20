Лобачев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобачев Михаил Павлович

Мать: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лобачева Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Лобачева Вера Петровна

Рождение ребёнка
17.06.1965

Сын: Лобачев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Лобачева Вера Петровна

Смерть
Неизвестно

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