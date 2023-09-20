Лобачев Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лобачева Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Лобачева Вера Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1965
Мать ребёнка: Лобачева Вера Петровна
Смерть
Неизвестно