Лобачева Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лобачев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Лобачев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1965
Отец ребёнка: Лобачев Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно