Лобачева Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лобачев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Лобачев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
17.06.1965

Сын: Лобачев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Лобачев Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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