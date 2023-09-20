Лобачева Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобачев Алексей Михайлович

Мать: Лобачева Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагуткин Александр Александрович

Отец ребёнка: Лагуткин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагуткин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лагуткин Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагуткин Сергей Николаевич

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