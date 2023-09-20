Лобачева Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобачев Алексей Михайлович
Мать: Лобачева Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагуткин Александр Александрович
Отец ребёнка: Лагуткин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагуткин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лагуткин Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно