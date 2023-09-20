Лобачев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева
Смерть
Неизвестно