Лобачев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева

Смерть
Неизвестно

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