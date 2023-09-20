Лобачева Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобачев Михаил Павлович
Мать: Лобачева Евдокия Зотьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Лобачев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобачев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева Надежда
Отец ребёнка: Лобачев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Федор
Отец ребёнка: Лобачев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобачев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно