Лобачева Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобачева Валентина Михайловна

Лобачева Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобачев Михаил Павлович

Мать: Лобачева Евдокия Зотьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Лобачев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Юрий Федорович

Отец ребёнка: Лобачев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева Надежда

Отец ребёнка: Лобачев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Федор

Отец ребёнка: Лобачев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close