Колошкин Зот Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колошкин Зот Евстигнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колошкин Неизвестно

Мать ребёнка: Колошкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошкина Марина Зотьевна

Мать ребёнка: Колошкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева

Мать ребёнка: Колошкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошкина Любовь Зотьевна

Мать ребёнка: Колошкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колошкина Евдокия Зотьева

Мать ребёнка: Колошкина Анна

Смерть
Неизвестно

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