Колошкин Зот Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колошкин Неизвестно
Мать ребёнка: Колошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колошкина Марина Зотьевна
Мать ребёнка: Колошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобачева (Колошкина) Евдокия Зотьева
Мать ребёнка: Колошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колошкина Любовь Зотьевна
Мать ребёнка: Колошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колошкина Евдокия Зотьева
Мать ребёнка: Колошкина Анна
Смерть
Неизвестно