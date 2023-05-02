Хвостикова Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти05.10.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Хвостикова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Сын: Хвостиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Дочь: Плискина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Дочь: Хвостикова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Сын: Хвостиков Филипп Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Дочь: Канцидалова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Дочь: Хвостикова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Дочь: Хвостикова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Сын: Хвостиков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Сын: Хвостиков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич
Дочь: Хвостикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич