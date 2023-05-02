Хвостикова Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Феодосия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

05.10.1901

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1862 ст.

Муж: Хвостиков Иван Терентьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1862

Дочь: Хвостикова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
09.04.1865

Сын: Хвостиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
29.08.1867

Дочь: Плискина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
15.10.1869 ст.

Сын: Хвостиков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.12.1871 ст.

Дочь: Хвостикова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
10.10.1873 ст.

Сын: Хвостиков Филипп Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1875 ст.

Дочь: Канцидалова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1877 ст.

Дочь: Хвостикова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1880

Дочь: Хвостикова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
25.01.1883

Сын: Хвостиков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
22.04.1885

Сын: Хвостиков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
18.04.1889 ст.

Дочь: Хвостикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Терентьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
05.10.1901
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