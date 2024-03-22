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Хвостиков Ефим Иванович

Место рождения

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.10.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1869 ст.

Отец: Хвостиков Иван Терентьевич

Мать: Хвостикова Феодосия Яковлевна

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.10.1888 ст.

Жена: Хвостикова Матрёна Ивановна

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1890

Сын: Хвостиков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1891

Дочь: Хвостикова Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1896

Дочь: Лебединская Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1899

Сын: Хвостиков Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1901

Сын: Хвостиков Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.

Сын: Хвостиков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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