Хвостиков Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения15.10.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1869 ст.
Бракосочетание
28.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
18.06.1890
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1891
Дочь: Хвостикова Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1896
Дочь: Лебединская Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1899
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1901
Сын: Хвостиков Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.
Мать ребёнка: Хвостикова Матрёна Ивановна
Смерть
Неизвестно