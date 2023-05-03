Хвостикова (Чикалова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова (Чикалова) Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1888 ст.

Муж: Хвостиков Ефим Иванович

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1890

Сын: Хвостиков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1891

Дочь: Хвостикова Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1896

Дочь: Хвостикова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1899

Сын: Хвостиков Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1901

Сын: Хвостиков Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.

Сын: Хвостиков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно