Хвостикова (Чикалова) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
18.06.1890
Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1891
Дочь: Хвостикова Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1896
Дочь: Хвостикова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1899
Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1901
Сын: Хвостиков Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.
Отец ребёнка: Хвостиков Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно