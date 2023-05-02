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Хвостиков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1865

Отец: Хвостиков Иван Терентьевич

Мать: Хвостикова Феодосия Яковлевна

Бракосочетание
31.10.1883 ст.

Жена: Хвостикова Ирина Никитична

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1886

Дочь: Сорокина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
18.10.1888

Дочь: Хвостикова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Хвостикова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
16.10.1893

Сын: Хвостиков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
19.06.1898

Сын: Хвостиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
16.01.1902

Сын: Хвостиков Антоний Васильевич

Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
30.11.1903

Дочь: Хвостикова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична

Рождение ребёнка
30.07.1906

Дочь: Хвостикова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична

Смерть
Неизвестно
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