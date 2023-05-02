Хвостиков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1865
Бракосочетание
31.10.1883 ст.
Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1886
Дочь: Сорокина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
18.10.1888
Дочь: Хвостикова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Хвостикова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
16.10.1893
Сын: Хвостиков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
19.06.1898
Сын: Хвостиков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
16.01.1902
Сын: Хвостиков Антоний Васильевич
Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
30.11.1903
Дочь: Хвостикова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична
Рождение ребёнка
30.07.1906
Дочь: Хвостикова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Хвостикова Ирина Никитична
Смерть
Неизвестно