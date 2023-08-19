Хвостиков Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостиков Филипп Иванович

Хвостиков Филипп Иванович

Место рождения

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1873 ст.

Отец: Хвостиков Иван Терентьевич

Мать: Хвостикова Феодосия Яковлевна

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.02.1894 ст.

Жена: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1897 ст.

Сын: Хвостиков Яков Филиппович

Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
19.07.1899 ст.

Дочь: Хвостикова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
30.10.1900 ст.

Дочь: Хвостикова Матрёна Филипповна

Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Хвостикова Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.

Сын: Хвостиков Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
11.01.1906 ст.

Дочь: Хвостикова Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.

Дочь: Хвостикова Таисия Филипповна

Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.1910 ст.

Дочь: Хвостикова Лидия Филипповна

Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.

Дочь: Хвостикова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close