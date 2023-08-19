Хвостиков Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения10.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1873 ст.
Бракосочетание
09.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1897 ст.
Сын: Хвостиков Яков Филиппович
Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.07.1899 ст.
Дочь: Хвостикова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
30.10.1900 ст.
Дочь: Хвостикова Матрёна Филипповна
Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Хвостикова Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.
Сын: Хвостиков Пётр Филиппович
Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1906 ст.
Дочь: Хвостикова Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.09.1906 ст.
Дочь: Хвостикова Таисия Филипповна
Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.03.1910 ст.
Дочь: Хвостикова Лидия Филипповна
Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.
Дочь: Хвостикова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Хвостикова Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно