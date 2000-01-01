Сластенин Фрол Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1772
Сын: Сластенин Дмитрий Фролович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сластенин Алексей Фролович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана