Сластенин Фрол Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сластенин Фрол Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Сластенин Степан Иванович

Мать: Сластенина Анна Анисимовна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Сластенин Дмитрий Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Сластенин Алексей Фролович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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