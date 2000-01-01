Сластенин Дмитрий Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти01.11.1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Сластенин Фрол Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1791
Сын: Сластенин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Сластенин Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Сластенина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1805
Сын: Сластенин Федот Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.11.1822