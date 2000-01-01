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Сластенин Дмитрий Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

01.11.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Сластенин Фрол Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1791

Сын: Сластенин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Сластенин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Сластенина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1805

Сын: Сластенин Федот Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.11.1822
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