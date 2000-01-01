Сластенина Анна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сластенина Анна Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Сластенин Герасим Степанович

Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Сластенина Алена Степановна

Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Сластенин Фрол Степанович

Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Сластенина Степанида Степановна

Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Сластенина Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Сластенина Федосья Степановна

Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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