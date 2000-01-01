Сластенина Анна Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Сластенин Герасим Степанович
Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Сластенина Алена Степановна
Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Сластенин Фрол Степанович
Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Сластенина Степанида Степановна
Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Сластенина Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Сластенина Федосья Степановна
Отец ребёнка: Сластенин Степан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно