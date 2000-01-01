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Сластенин Алексей Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

10.11.1862

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1813 г.р.
1837 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Сластенин Фрол Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1813

Сын: Сластенин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Сластенин Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.11.1862
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