Сластенин Алексей Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти10.11.1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Сластенин Фрол Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1813
Сын: Сластенин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сластенин Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.11.1862