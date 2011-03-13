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Гарт (Нарышкина) Вера Николаевна

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Место рождения

г. Лондон, Великобритания

Дата рождения

01.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1947

Отец: Нарышкин Вадим Александрович

Мать: Нарышкина Ариадна Николаевна

г. Лондон, Великобритания
Бракосочетание
08.06.1968

Муж: Эмсли Джон Бишоп

г. Версуа, Швейцарская Конфедерация
Рождение ребёнка
02.12.1968

Сын: Эмсли Роберт

Отец ребёнка: Эмсли Джон Бишоп

г. Кембридж (Кембриджшир) или Кембридж (Глостершир), Великобритания
Бракосочетание
30.08.1983

Муж: Шевроле Джеральд Фредерик Луи

г. Версуа, Швейцарская Конфедерация
Бракосочетание
13.03.2008

Муж: Харт Леонард Бен

г. Женева, Швейцарская Конфедерация
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