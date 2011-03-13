Гарт (Нарышкина) Вера Николаевна
Место рожденияг. Лондон, Великобритания
Дата рождения01.11.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1947
г. Лондон, Великобритания
Бракосочетание
08.06.1968
Муж: Эмсли Джон Бишоп
г. Версуа, Швейцарская Конфедерация
Рождение ребёнка
02.12.1968
Сын: Эмсли Роберт
Отец ребёнка: Эмсли Джон Бишоп
г. Кембридж (Кембриджшир) или Кембридж (Глостершир), Великобритания
Бракосочетание
30.08.1983
г. Версуа, Швейцарская Конфедерация
Бракосочетание
13.03.2008
Муж: Харт Леонард Бен
г. Женева, Швейцарская Конфедерация