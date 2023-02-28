Нарышкина (Муравьёва) Ариадна Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1913
Дата смерти25.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1943
Сын: Кэмпбелл Пётр Николай Вадимович
Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович
г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
13.05.1946
г. Люнебург, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
01.11.1947
Дочь: Гарт Вера Николаевна
Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
09.08.1951
Сын: Нарышкин Александр Вадимович
Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович
г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Смерть
25.11.1985
г. Женева, Швейцарская Конфедерация