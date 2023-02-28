Нарышкина (Муравьёва) Ариадна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарышкина (Муравьёва) Ариадна Николаевна

Нарышкина (Муравьёва) Ариадна Николаевна

avatar

Место рождения

Москва

Дата рождения

11.05.1913

Дата смерти

25.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1943

Сын: Кэмпбелл Пётр Николай Вадимович

Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович

г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
13.05.1946

Муж: Нарышкин Вадим Александрович

г. Люнебург, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
01.11.1947

Дочь: Гарт Вера Николаевна

Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович

г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
09.08.1951

Сын: Нарышкин Александр Вадимович

Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович

г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Смерть
25.11.1985
г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close