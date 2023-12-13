Муравьёва (Фон Герстфельд) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1874
Дата смерти19.06.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1906
Рождение ребёнка
05.04.1907
Сын: Муравьёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.09.1909
Сын: Муравьёв Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Муравьёва Вера Николаевна
Отец ребёнка: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович
Рождение ребёнка
11.05.1913
Дочь: Нарышкина Ариадна Николаевна
Отец ребёнка: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович
Смерть
19.06.1944