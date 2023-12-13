Муравьёва (Фон Герстфельд) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Фон Герстфельд) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1874

Дата смерти

19.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1906

Муж: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович

Рождение ребёнка
05.04.1907

Сын: Муравьёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.09.1909

Сын: Муравьёв Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Муравьёва Вера Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.05.1913

Дочь: Нарышкина Ариадна Николаевна

Отец ребёнка: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.06.1944
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