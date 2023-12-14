Муравьёва Вера Николаевна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Муравьёва Вера Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1910, Москва, город федерального значения Москва

умерла 22.08.1914, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Муравьёв-Виленский Николай Леонидович24.03.1866 г.р.
Мать
Муравьёва (Фон Герстфельд) Вера Николаевна16.10.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович

Мать: Муравьёва (Фон Герстфельд) Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
22.08.1914
Москва, город федерального значения Москва

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