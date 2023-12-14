Муравьёва Вера Николаевна
женский, родилась 1910, Москва, город федерального значения Москва
умерла 22.08.1914, Москва, город федерального значения Москва
ОтецМуравьёв-Виленский Николай Леонидович24.03.1866 г.р.
МатьМуравьёва (Фон Герстфельд) Вера Николаевна16.10.1874 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.08.1914
Москва, город федерального значения Москва