Муравьёв Алексей Николаевич 04.09.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муравьёв Алексей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.09.1909

умер 24.04.1985

Отец
Муравьёв-Виленский Николай Леонидович24.03.1866 г.р.
Мать
Муравьёва (Фон Герстфельд) Вера Николаевна16.10.1874 г.р.
Супруги
Муравьёва (Камаровская) Мария Сергеевна17.06.1909 г.р.
Вандевинкеле Диана02.03.1910 г.р.
Дети
Муравьёв Алексей Алексеевич21.02.1944 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1909

Отец: Муравьёв-Виленский Николай Леонидович

Мать: Муравьёва (Фон Герстфельд) Вера Николаевна

Бракосочетание
15.11.1933

Жена: Муравьёва (Камаровская) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
21.02.1944

Сын: Муравьёв Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Муравьёва (Камаровская) Мария Сергеевна

Бракосочетание
Около 1955

Жена: Вандевинкеле Диана

Смерть
24.04.1985

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