Муравьёв Алексей Николаевич
мужской, родился 04.09.1909
умер 24.04.1985
ОтецМуравьёв-Виленский Николай Леонидович24.03.1866 г.р.
МатьМуравьёва (Фон Герстфельд) Вера Николаевна16.10.1874 г.р.
Супруги
Муравьёва (Камаровская) Мария Сергеевна17.06.1909 г.р.
Вандевинкеле Диана02.03.1910 г.р.
Дети
Муравьёв Алексей Алексеевич21.02.1944 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1909
Бракосочетание
15.11.1933
Рождение ребёнка
21.02.1944
Сын: Муравьёв Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Муравьёва (Камаровская) Мария Сергеевна
Бракосочетание
Около 1955
Жена: Вандевинкеле Диана
Смерть
24.04.1985