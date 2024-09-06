Муравьёва (Камаровская) Мария Сергеевна 17.06.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Муравьёва (Камаровская) Мария Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.06.1909, Орёл, город Орёл, Орловская область

умерла 1979, г. Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика

Мать
Камаровская (Шамшева) Мария Петровна20.04.1884 г.р.
Отец
Камаровский Сергей Леонидович07.07.1887 г.р.
Супруги
Муравьёв Алексей Николаевич04.09.1909 г.р.
Дети
Муравьёв Алексей Алексеевич21.02.1944 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1909

Отец: Камаровский Сергей Леонидович

Мать: Камаровская (Шамшева) Мария Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область

Бракосочетание
15.11.1933

Муж: Муравьёв Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
21.02.1944

Сын: Муравьёв Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Муравьёв Алексей Николаевич

Смерть
1979
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика

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