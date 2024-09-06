Муравьёва (Камаровская) Мария Сергеевна
женский, родилась 17.06.1909, Орёл, город Орёл, Орловская область
умерла 1979, г. Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика
МатьКамаровская (Шамшева) Мария Петровна20.04.1884 г.р.
ОтецКамаровский Сергей Леонидович07.07.1887 г.р.
Супруги
Муравьёв Алексей Николаевич04.09.1909 г.р.
Дети
Муравьёв Алексей Алексеевич21.02.1944 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1909
Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
15.11.1933
Рождение ребёнка
21.02.1944
Сын: Муравьёв Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Муравьёв Алексей Николаевич
Смерть
1979
г. Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика