Нарышкин Вадим Александрович
Место рождения
Дата рождения26.12.1891
Дата смерти30.04.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1891
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Нарышкина Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
29.02.1920
Дочь: Дембицкая Мария Вадимовна
Мать ребёнка: Нарышкина Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
15.07.1922
Мать ребёнка: Нарышкина Елизавета Александровна
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
14.10.1943
Сын: Кэмпбелл Пётр Николай Вадимович
Мать ребёнка: Нарышкина Ариадна Николаевна
г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
13.05.1946
г. Люнебург, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
01.11.1947
Дочь: Гарт Вера Николаевна
Мать ребёнка: Нарышкина Ариадна Николаевна
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
09.08.1951
Сын: Нарышкин Александр Вадимович
Мать ребёнка: Нарышкина Ариадна Николаевна
г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1952
г. Женева, Швейцарская Конфедерация