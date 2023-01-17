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Нарышкин Вадим Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.12.1891

Дата смерти

30.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1891

Отец: Нарышкин Александр Дмитриевич

Мать: Акилина Лидия Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Николсон Дэвид Вадимович

Мать ребёнка: Нарышкина Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
29.02.1920

Дочь: Дембицкая Мария Вадимовна

Мать ребёнка: Нарышкина Елизавета Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1922

Сын: Нарышкин Фёдор Вадимович

Мать ребёнка: Нарышкина Елизавета Александровна

г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
14.10.1943

Сын: Кэмпбелл Пётр Николай Вадимович

Мать ребёнка: Нарышкина Ариадна Николаевна

г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
13.05.1946

Жена: Нарышкина Ариадна Николаевна

г. Люнебург, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
01.11.1947

Дочь: Гарт Вера Николаевна

Мать ребёнка: Нарышкина Ариадна Николаевна

г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
09.08.1951

Сын: Нарышкин Александр Вадимович

Мать ребёнка: Нарышкина Ариадна Николаевна

г. Женева, Швейцарская Конфедерация
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина Елизавета Александровна

Смерть
30.04.1952
г. Женева, Швейцарская Конфедерация
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