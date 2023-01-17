Нарышкина (Тимачева) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарышкина (Тимачева) Елизавета Александровна

Нарышкина (Тимачева) Елизавета Александровна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.11.1885

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Николсон Дэвид Вадимович

Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович

Рождение ребёнка
29.02.1920

Дочь: Дембицкая Мария Вадимовна

Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1922

Сын: Нарышкин Фёдор Вадимович

Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович

г. Лондон, Великобритания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Вадим Александрович

Смерть
1944
г. Оксфорд, Оксфордшир, Великобритания
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close