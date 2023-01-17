Нарышкина (Тимачева) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения18.11.1885
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович
Рождение ребёнка
29.02.1920
Дочь: Дембицкая Мария Вадимовна
Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович
Рождение ребёнка
15.07.1922
Отец ребёнка: Нарышкин Вадим Александрович
г. Лондон, Великобритания
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
г. Оксфорд, Оксфордшир, Великобритания