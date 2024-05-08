Тимашева (Шереметева) Надежда Сергеевна
женский, родилась 15.04.1860, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1944, Париж
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Тимашев Николай Александрович
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович
Дочь: Черткова (Тимашева) Софья Александровна
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович
Дочь: Нарышкина (Тимачева) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович
Сын: Тимашев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович
Сын: Тимашев Александр Александрович
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович
Дочь: Тимашева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович
Сын: Тимашев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович
Дочь: Дубасова (Тимашева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович
Дочь: Гернгросс (Тимашева) Сира Александровна
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович
Дочь: Фокс (Тимашева) Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович