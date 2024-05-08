Тимашева (Шереметева) Надежда Сергеевна 15.04.1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимашева (Шереметева) Надежда Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.04.1860, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1944, Париж

Супруги
Тимашев Александр Александрович30.01.1857 г.р.
Дети
Тимашев Николай Александрович1883 г.р.
Черткова (Тимашева) Софья Александровна22.?.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1882

Муж: Тимашев Александр Александрович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Тимашев Николай Александрович

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Рождение ребёнка
22.?.1884

Дочь: Черткова (Тимашева) Софья Александровна

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Рождение ребёнка
18.11.1885

Дочь: Нарышкина (Тимачева) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.04.1887

Сын: Тимашев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1889

Сын: Тимашев Александр Александрович

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Рождение ребёнка
24.05.1890

Дочь: Тимашева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.11.1891

Сын: Тимашев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Дубасова (Тимашева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.07.1895

Дочь: Гернгросс (Тимашева) Сира Александровна

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Фокс (Тимашева) Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Тимашев Александр Александрович

Смерть
1944

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