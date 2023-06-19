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Тимашев Сергей Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.04.1887

Дата смерти

26.11.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.02.1917

Жена: Бушек Александра Петровна

Бракосочетание
03.02.1917

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1919

Дочь: Лопухина Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Бушек Александра Петровна

г. Батуми, Аджария, Грузинская демократическая республика
Рождение ребёнка
15.04.1921

Дочь: Бобринская Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Бушек Александра Петровна

г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
1926

Сын: Тимашев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Бушек Александра Петровна

Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Хеннес Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Бушек Александра Петровна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
26.11.1933
комунна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика