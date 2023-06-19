Тимашев Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения22.04.1887
Дата смерти26.11.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1917
Бракосочетание
03.02.1917
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1919
Дочь: Лопухина Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Бушек Александра Петровна
г. Батуми, Аджария, Грузинская демократическая республика
Рождение ребёнка
15.04.1921
Дочь: Бобринская Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Бушек Александра Петровна
г. Константинополь, Османская империя
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тимашев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Бушек Александра Петровна
Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Хеннес Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Бушек Александра Петровна
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
26.11.1933
комунна Нейи-сюр-Сен, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Третья Французская республика