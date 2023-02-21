Лопухина (Тимашева) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Тимашева) Александра Сергеевна

Место рождения

г. Батуми, Аджария, Грузинская демократическая республика

Дата рождения

14.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1919

Отец: Тимашев Сергей Александрович

Мать: Бушек Александра Петровна

г. Батуми, Аджария, Грузинская демократическая республика
Бракосочетание
1938

Муж: Лопухин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
?.02.1940

Дочь: Лопухина Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич

Кламар О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
08.05.1942

Дочь: Серикова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич

Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
12.12.1943

Сын: Лопухин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич

Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
29.07.1946

Сын: Лопухин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич

Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
20.10.1951

Дочь: Виноградова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич

г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Смерть
Неизвестно