Лопухина (Тимашева) Александра Сергеевна
Место рожденияг. Батуми, Аджария, Грузинская демократическая республика
Дата рождения14.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1919
г. Батуми, Аджария, Грузинская демократическая республика
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
?.02.1940
Дочь: Лопухина Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич
Кламар О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
08.05.1942
Дочь: Серикова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич
Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
12.12.1943
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич
Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
29.07.1946
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич
Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
Рождение ребёнка
20.10.1951
Дочь: Виноградова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лопухин Сергей Николаевич
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Смерть
Неизвестно