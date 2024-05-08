Бобринская (Тимашева) Надежда Сергеевна 15.04.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Бобринская (Тимашева) Надежда Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.04.1921, г. Константинополь, Османская империя

умерла 1986, г. Нью-Йорк, США

Мать
Бушек (Трубецкая) Александра Петровна24.02.1892 г.р.
Отец
Тимашев Сергей Александрович22.04.1887 г.р.
Супруги
Бобринский Николай Алексеевич1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921

Отец: Тимашев Сергей Александрович

Мать: Бушек (Трубецкая) Александра Петровна

г. Константинополь, Османская империя

Бракосочетание
17.07.1948

Муж: Бобринский Николай Алексеевич

Смерть
1986
г. Нью-Йорк, США

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