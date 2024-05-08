Бобринская (Тимашева) Надежда Сергеевна
женский, родилась 15.04.1921, г. Константинополь, Османская империя
умерла 1986, г. Нью-Йорк, США
МатьБушек (Трубецкая) Александра Петровна24.02.1892 г.р.
ОтецТимашев Сергей Александрович22.04.1887 г.р.
Супруги
Бобринский Николай Алексеевич1921 г.р.
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Рождение
15.04.1921
г. Константинополь, Османская империя
Бракосочетание
17.07.1948
Смерть
1986
г. Нью-Йорк, США