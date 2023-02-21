Николсон (Нарышкин) Дэвид (Вадим) Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти?.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
1940
Жена: Нарышкина Мэри Доун
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Нарышкина Мэри Доун
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
03.08.1945
Мать ребёнка: Нарышкина Мэри Доун
г. Лондон, Великобритания
Смерть
?.06.1966
г. Лондон, Великобритания