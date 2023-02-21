Николсон (Нарышкин) Дэвид (Вадим) Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николсон (Нарышкин) Дэвид (Вадим) Вадимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Нарышкин Вадим Александрович

Мать: Нарышкина Елизавета Александровна

Бракосочетание
1940

Жена: Нарышкина Мэри Доун

Рождение ребёнка
1943

Сын: Нарышкин Нил Вадимович

Мать ребёнка: Нарышкина Мэри Доун

г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
03.08.1945

Сын: Мак Латчи Гарет Дэвид

Мать ребёнка: Нарышкина Мэри Доун

г. Лондон, Великобритания
Смерть
?.06.1966
г. Лондон, Великобритания
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