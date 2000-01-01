Нарышкина (Томас) Мэри Доун (Эванс) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Томас) Мэри Доун (Эванс)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1940

Муж: Николсон Дэвид Вадимович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Нарышкин Нил Вадимович

Отец ребёнка: Николсон Дэвид Вадимович

г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
03.08.1945

Сын: Мак Латчи Гарет Дэвид

Отец ребёнка: Николсон Дэвид Вадимович

г. Лондон, Великобритания
Смерть
Неизвестно
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