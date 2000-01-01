Нарышкина (Томас) Мэри Доун (Эванс)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Николсон Дэвид Вадимович
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
03.08.1945
Отец ребёнка: Николсон Дэвид Вадимович
г. Лондон, Великобритания
Смерть
Неизвестно