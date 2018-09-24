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Эмсли Джон Бишоп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1947

Дата смерти

24.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1968

Жена: Гарт Вера Николаевна

г. Версуа, Швейцарская Конфедерация
Рождение ребёнка
02.12.1968

Сын: Эмсли Роберт

Мать ребёнка: Гарт Вера Николаевна

г. Кембридж (Кембриджшир) или Кембридж (Глостершир), Великобритания
Смерть
24.09.2018
г. Эдинбург, Шотландия, Великобритания
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