Эмсли Джон Бишоп
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1947
Дата смерти24.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1968
Жена: Гарт Вера Николаевна
г. Версуа, Швейцарская Конфедерация
Рождение ребёнка
02.12.1968
Сын: Эмсли Роберт
Мать ребёнка: Гарт Вера Николаевна
г. Кембридж (Кембриджшир) или Кембридж (Глостершир), Великобритания
Смерть
24.09.2018
г. Эдинбург, Шотландия, Великобритания