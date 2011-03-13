Шевроле Джеральд Фредерик Луи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевроле Джеральд Фредерик Луи

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Место рождения

г. Бонфоль, Швейцарская Конфедерация

Дата рождения

25.07.1955

Дата смерти

13.03.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бонфоль, Швейцарская Конфедерация
Бракосочетание
30.08.1983

Жена: Гарт Вера Николаевна

г. Версуа, Швейцарская Конфедерация
Смерть
13.03.2011
г. Буре, Швейцарская Конфедерация
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