Шевроле Джеральд Фредерик Луи
Место рожденияг. Бонфоль, Швейцарская Конфедерация
Дата рождения25.07.1955
Дата смерти13.03.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бонфоль, Швейцарская Конфедерация
Бракосочетание
30.08.1983
Жена: Гарт Вера Николаевна
г. Версуа, Швейцарская Конфедерация
Смерть
13.03.2011
г. Буре, Швейцарская Конфедерация