Казакова (Медведева) Матрёна Петровна
Место рождения
Дата рождения25.03.1901
Дата смертиОколо 22.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: (Казакова) Полина Федотьевна
Отец ребёнка: Казаков Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
15.12.1920
Сын: Казаков Николай Федотович
Отец ребёнка: Казаков Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Конченко (Казакова) Надежда Федотьевна
Отец ребёнка: Казаков Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1937
Отец ребёнка: Казаков Федот Григорьевич
Смерть
Около 22.02.1979