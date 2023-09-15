Казакова (Медведева) Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Медведева) Матрёна Петровна

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Место рождения

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.03.1901

Дата смерти

Около 22.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1901

Отец: Медведев Пётр Спиридонович

Мать: Медведева Мария Феофанова (Епифановна)

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: (Казакова) Полина Федотьевна

Отец ребёнка: Казаков Федот Григорьевич

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1920

Сын: Казаков Николай Федотович

Отец ребёнка: Казаков Федот Григорьевич

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Конченко (Казакова) Надежда Федотьевна

Отец ребёнка: Казаков Федот Григорьевич

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Казаков Пётр Федотович

Отец ребёнка: Казаков Федот Григорьевич

Смерть
Около 22.02.1979

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