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Казаков Федот Григорьевич

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Место рождения

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.09.1898

Дата смерти

01.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1898

Отец: Казаков Григорий Алексеевич

Мать: Казакова (Паршина) Татьяна Ефремовна

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
один из восприемников Логунов Сергей Ионович 1857г.р.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: (Казакова) Полина Федотьевна

Мать ребёнка: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1920

Сын: Казаков Николай Федотович

Мать ребёнка: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Конченко (Казакова) Надежда Федотьевна

Мать ребёнка: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Казаков Пётр Федотович

Мать ребёнка: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна

Смерть
01.03.1963

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