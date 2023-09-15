Казаков Федот Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1898
Дата смерти01.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1898
один из восприемников Логунов Сергей Ионович 1857г.р.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: (Казакова) Полина Федотьевна
Мать ребёнка: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1920
Сын: Казаков Николай Федотович
Мать ребёнка: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Конченко (Казакова) Надежда Федотьевна
Мать ребёнка: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1937
Мать ребёнка: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна
Смерть
01.03.1963