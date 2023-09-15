Казаков Николай Федотович
Место рождения
Дата рождения15.12.1920
Дата смертиОколо ?.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1920
Рождение ребёнка
30.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Богомолова) Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
?.11.1958
Дочь: Киселева (Казакова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: (Богомолова) Валентина Сергеевна
Смерть
Около ?.10.1986