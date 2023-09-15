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Казаков Николай Федотович

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Место рождения

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.12.1920

Дата смерти

Около ?.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1920

Отец: Казаков Федот Григорьевич

Мать: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Богомолова) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
?.11.1958

Дочь: Киселева (Казакова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: (Богомолова) Валентина Сергеевна

Смерть
Около ?.10.1986

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