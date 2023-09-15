Казакова (Паршина) Татьяна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Паршина) Татьяна Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

14.04.1926

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Паршин Ефрем Тимофеевич

Мать: Паршина Наталья Степановна

Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Казаков Григорий Алексеевич

Клетки, Дуденская волость, Дорогобужский уезд
Witnesses:Логунов Ион Алексеевич 1828г.р.
Рождение ребёнка
08.03.1874

Сын: Казаков Сафроний Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1877

Дочь: (Казакова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.07.1878

Сын: Казаков Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.1880

Сын: Казаков Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.12.1881

Дочь: (Казаков) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
10.09.1884

Сын: Казаков Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.04.1887

Дочь: (Казакова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1890

Дочь: (Казакова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1895

Сын: Казаков Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1898

Сын: Казаков Федот Григорьевич

Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
один из восприемников Логунов Сергей Ионович 1857г.р.
Смерть
14.04.1926
Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Похоронена в сельце Клетки

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