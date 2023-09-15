Казакова (Паршина) Татьяна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти14.04.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
29.10.1872
Клетки, Дуденская волость, Дорогобужский уезд
Witnesses:Логунов Ион Алексеевич 1828г.р.
Рождение ребёнка
08.03.1874
Сын: Казаков Сафроний Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.01.1877
Дочь: (Казакова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.07.1878
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1880
Сын: Казаков Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.12.1881
Дочь: (Казаков) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.09.1884
Сын: Казаков Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.04.1887
Дочь: (Казакова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.02.1890
Дочь: (Казакова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.10.1895
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.09.1898
Сын: Казаков Федот Григорьевич
Отец ребёнка: Казаков Григорий Алексеевич
один из восприемников Логунов Сергей Ионович 1857г.р.
Смерть
14.04.1926
Похоронена в сельце Клетки