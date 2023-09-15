Паршин Ефрем Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти07.05.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Казакова (Паршина) Татьяна Ефремовна
Мать ребёнка: Паршина Наталья Степановна
Смерть
07.05.1870
Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной