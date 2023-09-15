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Паршин Ефрем Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

07.05.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Паршин Тимофей Парфёнович

Мать: Паршина Еводкия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршина Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Казакова (Паршина) Татьяна Ефремовна

Мать ребёнка: Паршина Наталья Степановна

Смерть
07.05.1870
Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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