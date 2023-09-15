Медведева Мария Феофанова (Епифановна) Около 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведева Мария Феофанова (Епифановна)

Место рождения

Кухарево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Феофан Тихонович

Мать: не указана

Кухарево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1875

Дочь: (Медведева) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович

Фоминское, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1878

Сын: Медведев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович

Фоминское, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1883

Дочь: (Медведева) Анисия Петровна

Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович

Рождение ребёнка
07.10.1885

Сын: Медведев Яков Петрович

Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович

Фоминское, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1889

Сын: Медведев Стефан Петрович

Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович

Фоминское, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Медведев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович

Фоминское, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1901

Дочь: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович

Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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