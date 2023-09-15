Медведева Мария Феофанова (Епифановна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Феофан Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1875
Дочь: (Медведева) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
19.04.1878
Сын: Медведев Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
30.12.1883
Дочь: (Медведева) Анисия Петровна
Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
07.10.1885
Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
28.03.1889
Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
19.08.1895
Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович
Рождение ребёнка
25.03.1901
Дочь: Казакова (Медведева) Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Медведев Пётр Спиридонович
Дуденки, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно