Әмирхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Әмирхан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дәминова Шәмсикамер

Мать ребёнка: Сәрбиҗамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Әмирханова Сәрвәрҗиян

Мать ребёнка: Сәрбиҗамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әмирханов Рәхимҗан

Мать ребёнка: Сәрбиҗамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әмирханова Хәсәнҗан

Мать ребёнка: Сәрбиҗамар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Әмирханова Фәрhиҗан

Мать ребёнка: Сәрбиҗамар

Смерть
Неизвестно
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