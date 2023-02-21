Сәрбиҗамар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сәрбиҗамар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әмирханов Рәхимҗан

Отец ребёнка: Әмирхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Әмирханова Фәрhиҗан

Отец ребёнка: Әмирхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дәминова Шәмсикамер

Отец ребёнка: Әмирхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әмирханова Хәсәнҗан

Отец ребёнка: Әмирхан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Әмирханова Сәрвәрҗиян

Отец ребёнка: Әмирхан

Смерть
Неизвестно
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