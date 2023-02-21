Сәрбиҗамар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Әмирханов Рәхимҗан
Отец ребёнка: Әмирхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Әмирханова Фәрhиҗан
Отец ребёнка: Әмирхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дәминова Шәмсикамер
Отец ребёнка: Әмирхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Әмирханова Хәсәнҗан
Отец ребёнка: Әмирхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Әмирханова Сәрвәрҗиян
Отец ребёнка: Әмирхан
Смерть
Неизвестно